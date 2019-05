Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 68-jährige Autofahrerin kollidiert mit Lastwagen ++ 11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Unbekannte plündern Neuanpflanzungen ++ Teurer Grill von der Terrasse gestohlen ++

Rotenburg (ots)

68-jährige Autofahrerin kollidiert mit Lastwagen

Volkmarst. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit ist eine 62-jährige Autofahrerin aus dem Nordkreis am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 71 verunglückt. Die Frau war kurz vor 8 Uhr mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn der Dorfstraße abgekommen und dann seitlich gegen den entgegenkommenden Lkw eines 68-jährigen Kraftfahrers aus dem Landkreis Cuxhaven gefahren. Anschließend kollidierte der Kleinwagen mit einer Leitplanke. Die Frau wurde leichtverletzt im Rettungswagen in das OsteMed Klinikum nach Bremervörde gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über dreitausend Euro.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Sittensen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Zeven ist am Mittwochabend vermutlich unter dem Einfluss von Drogen in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten stoppten das Fahrzeug des jungen Mannes gegen 21 Uhr in der Königsberger Straße. Im Gespräch erkannten sie zunächst Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den ersten Verdacht. Später räumte der junge Fahrer ein, dass er vor geraumer Zeit Marihuana geraucht habe. Das Ergebnis einer Blutprobe wird zeigen, wann er was zu sich genommen hat.

11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag ist ein 11-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Sottrum hatte den Jungen vermutlich übersehen, als er gegen 16.30 Uhr mit seinem Wagen von einem Grundstück auf die Mühlenstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radler leichte Verletzungen.

Unbekannte plündern Neuanpflanzungen

Rotenburg. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen von einem Grundstück am Weicheler Damm rund einhundert Pflanzen und Gehölze gestohlen. Sie waren im Innenhof eines Behördengebäudes des Landkreises neu angepflanzt worden. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, melden sich bitte unter Telefon 04261/9470 bei der Rotenburger Polizei.

Teurer Grill von der Terrasse gestohlen

Bothel. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Hastedter Straße einen Holzkohlegrill der Marke Weber gestohlen. Er stand auf der Terrasse eines Wohnhauses und war von der Straße einsehbar. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bothel unter Telefon 04266/8505.

Weidezaungerät gestohlen

Hetzwege. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an der Borcheler Straße zwischen Hetzwege und Westerholz ein Weidezaungerät gestohlen. Es stand an einer Wiese vor einem Boxenlaufstall. Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/985950.

Schlauchwagen aus Garten gestohlen

Zeven. Einen Schlauchwagen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag von einem Grundstück am Krokusweg gestohlen. Auf dem roten Wagen der Marke Wolf befand sich ein 35 Meter langer, drahtverstärkter Spezialschlauch. Die Täter mussten ihn bei der Tat von einem Außenwasserhahn abschrauben. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Einbruch in Seniorenheim

Gnarrenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in das Gebäude einer Tagespflegeeinrichtung an der Hindenburgstraße eingedrungen. Dazu hatten sie zuvor ein Badezimmerfenster aufgebrochen. In der Einrichtung begaben sie sich zielgerichtet in ein Büro und nahmen Bankkarten aus einer Geldkassette mit.

Fahrzeugteile vom Traktor gestohlen

Scheeßel. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag von einem Ackerschlepper hochwertige Fahrzeugteile gestohlen. Der Traktor stand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes am Büschelweg. Die Unbekannten bauten ein Bedienteil und den Monitor für die Steuerung des Traktors und die auf dem Fahrzeugdach montierte GPS-Antennen ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/985950.

