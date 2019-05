Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 32-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt ++ Gestohlene Fahrräder - Polizei sucht Eigentümer ++ Microsoft-Betrüger ergaunert mehrere hundert Euro ++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

32-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Hemsbünde. Am frühen Dienstagmorgen ist ein 32-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Bothel bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Rotenburg und Hemsbünde lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 4.45 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Hemsbünde unterwegs. Den Unfallspuren zufolge, dürfte er mit hoher Geschwindigkeit mit einer vor ihm in gleicher Richtung fahrenden landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 50-jährigen Hemsbünders kollidiert sein. Dadurch wurde der Traktor in den rechten Seitenraum geschoben. Der VW Golf schleuderte über beide Fahrspuren und prallte auf der linken Seite gegen einen Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrer schwerste Verletzungen zu. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Anschließend kam der Verletzte im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Gestohlene Fahrräder - Polizei sucht Eigentümer

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Im Bereich Rotenburg kam es in den vergangenen Wochen zu zahlreichen Diebstählen von hochwertigen Fahrädern. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten viele der begangenen Diebstähle aufgeklärt werden. In einem Fall wurden gleich zwei Fahrräder gestohlen. Damit fuhren die Täter in Richtung Mulmshorn und ließen sie dort zurück. Die Ermittler der Rotenburger Polizei suchen jetzt nach den beiden Besitzern der aufgefundenen Räder. Es handelt es sich um neuwertige Damenfahrräder. Eines ist blau und vom Hersteller NSU, das andere schwarz und vom Hersteller EXCELSIOR. Eigentümer, die ihre Fahrräder erkennen, melden sich bitte unter Telefon 04261/9470.

Mit falschem Führerschein beworben

Bremervörde. Mit einem gefälschten Führerschein hat ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Cuxhaven bei einer Bremervörder Firma versucht, eine Anstellung zu bekommen. Die Verantwortlichen des Unternehmens hatten berechtigte Zweifel an der Echtheit des Dokumentes und erkundigten sich bei der Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Bewerber in zwei Fällen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Der Führerschein, den der 49-Jährige vorgelegt hatte, erwies sich als Totalfälschung. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Microsoft-Betrüger ergaunert mehrere hundert Euro

Selsingen. Einen finanziellen Verlust von einigen hundert Euro musste ein 60-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Selsingen nach dem Anruf eines falschen Microsoft-Mitarbeiters am Montag hinnehmen. Der Unbekannte meldete sich gegen 9 Uhr per Telefon. Der Computer des Angerufenen sei von Schadsoftware befallen. Dadurch könnten Fremde jederzeit auf seine Konten zugreifen. Der 60-Jährige gab dem Betrüger leichtsinnigerweise die Zugangsdaten und Transaktionsnummern (TAN) preis. Von zwei Konten wurde daraufhin Geld abgebucht.

Alkoholfahrt mit fast drei Promille

Hipstedt. Mit fast drei Promille ist ein 57-jähriger Autofahrer aus dem Nordkreis am Montagabend gegen 19 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Dabei zeigte sich, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Nachdem ein Atemalkoholtest den ersten Eindruck bestätigte, wurde der Fahrer zur Polizei gebracht. Dort musste er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Unfall durch Sekundenschlaf

Bremervörde. Plötzlicher Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 125 gewesen sein, bei dem am Montagmorgen ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade verletzt worden ist. Nach eigenen Angaben sei der Mann gegen 8.15 Uhr mit seinem Ford nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf einer Böschung zwischen einer Schutzplanke und einem angrenzenden Getreidefeld zum Stehen gekommen. Dabei zog sich der 36-Jährige leichte Verletzungen zu. Zur genauen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

7-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Jeddingen. Am Montagnachmittag ist ein 7-jähriges Mädchen in der Bremer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei sie gegen 15.45 Uhr an der Einmündung der Straße Zum Großen Feld mit ihrem Rad auf die Bremer Straße gefahren. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Visselhövede konnte den Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Es wurde leicht verletzt. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell