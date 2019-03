Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Worth/ Einbrecher scheitern an gesicherter Terrassentür

In die Sicherheit von Türen und Fenstern zu investrieren lohnt sich. Das haben jetzt Bewohner eines Hauses an der Straße Worth in Dülmen festgestellt, als sie aus dem Urlaub zurückkehrten. Während ihrer Abwesenheit hatten Unbekannte versucht, die Terassentür aufzuhebeln, was aufgrund der Einbruchsicherung nicht gelang. Tatzeit: zwischen 19. und 26. März. Wer Verdächtige in diesem Zeitraum beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

