Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Polizeistation zieht in der nächsten Woche um

Homberg (ots)

Melsungen Polizei zieht um Montag, den 15.04.2019 Die Polizeistation Melsungen wird in der kommenden Woche in das neu gebaute Dienstgebäude in der Nürnberger Straße umziehen. Die insgesamt 42 Mitarbeiter der Polizei haben ihre Sachen zum Teil schon gepackt und freuen sich auf die neue und moderne Dienststelle. Am kommenden Montag werden die Umzugswagen anrollen. Der normale Betrieb soll in der neuen Station schon ab dem kommenden Dienstag erfolgen. Während der Umzugsphase kann es am Dienstag den 16.04.2019, während der Umschaltung der Telefonanlage, zu Störungen kommen und die Polizei ist nicht über die normale Telefonnummer 05661/70890 zu erreichen. In dringenden Fällen ist die Polizei unter 110 oder über das Polizeipräsidium in Kassel, unter Tel.: 0561-910-0 zu erreichen. Die neue Polizeistation befindet sich dann in der Nürnberger Straße 12, direkt neben der Feuerwehr. Die Erreichbarkeit der neuen Polizeistation bleibt mit der bisherigen Rufnummer 05661/70890 gleich. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell