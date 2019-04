Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Einbruch in Eckhard-Vonholdt-Schule - Bargeld gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Eckhard-Vonholdt-Schule Tatzeit: 10.04.2019, 20:00 Uhr bis 11.04.2019, 06:30 Uhr

In die Eckhard-Vonholdt-Schule sind unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen und haben Bargeld aus einem Klassenraum gestohlen.

Durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür konnten die Täter die Schule betreten. Anschließend brachen die Täter mehrere Klassenzimmer auf und durchwühlten diese. In einem unverschlossenen Schrank eines Klassenzimmers fanden sie Bargeld und entwendeten dieses. Bei ihrem Einbruch richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro an. Auf Grund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs und der ähnlichen Vorgehensweise handelt es sich bei den Tätern vermutlich um die gleiche Täterschaft, die auch in die St.-Martin-Schule eingebrochen ist.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell