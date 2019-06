Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Hemer (ots)

Unbekannte sind an der Geitbecke in ein Haus eingebrochen. Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag brachen sie eine Terrassentür auf, durchwühlten sämtliche Räume und richteten auch im Haus erheblichen Schaden an. An der Tür einer Gartenhütte scheiterten die ungebetenen Besucher hingegen. Zur Beute kann noch nichts gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

