POL-CUX: Zeugen für Auseinandersetzung gesucht - 44-Jähriger mit Stichverletzung in Klinik

Geestland. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Lebensmitteldiscounter kam es anschließend auf dem dazugehörigen Parkplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf mindestens ein Beteiligter ein Messer zog. Ein 44-jähriger Mann, der in Bad Bederkesa lebt, musste aufgrund einer Stichverletzung im Bauchbereich operiert werden. Lebensgefahr besteht laut Polizeikenntnis nicht. Sein mutmaßlicher Kontrahent, ein 36-jähriger Mann, der ebenfalls in Bad Bederkesa wohnt, erlitt eine Schnittverletzung an einem Finger. Die Polizei sucht Augenzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer Tel.: 04743 / 9280 entgegen.

Die Tat ereignete sich am Samstagabend (11.05.2019) gegen 18:20 Uhr im Gewerbegebiet Handelspark in Bad Bederkesa, auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters LIDL.

