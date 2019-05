Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Loxstedt Verkehrsunfallflucht in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Freitagabend (09./10.05.2019) ist es in der Bahnhofstraße in Loxstedt zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden gekommen. Dabei ist ein PKW, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand gegenüber der Volksbank Filiale geparkt gewesen war, im seitlichen Frontbereich beschädigt worden. Mutmaßlich ist der Schaden auf ein missglücktes Ein-/Ausparkmanöver zurückzuführen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Loxstedt (04744-731680) oder in Schiffdorf (04706-9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Reckermann PHK

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell