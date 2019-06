Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen-Suche nach Kirmesunfall

Menden (ots)

Am Kirmes-Dienstag (11. Juni) ist es auf der Mendener Kirmes zu einem Unfall in einem Fahrgeschäft gekommen. Ein Mann stürzte aus dem Fahrgeschäft "Looping the Loop". Die Polizei sucht nun Personen, die den Unfall gesehen haben könnten.

Gegen 19 Uhr war der 59-jährige Mendener in das Fahrgeschäft gestiegen. Es handelt sich um eine Art Schiffschaukel, die mit der eigenen Kraft bewegt wird. Nach Aussagen des Betroffenen hatte er bereits mehrere Überschläge absolviert. Bei einem Überschlag öffnete sich nach seinen Angaben die Tür. Der Mann flog aus der sich bewegenden Gondel und stürzte sechs bis sieben Meter tief auf den Boden. Er konnte sich so gerade eben noch unter der herunterkreisenden Gondel hinweg ducken und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden unter Telefon 02373/9099-0.

