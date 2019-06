Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb erwischt

Lüdenscheid (ots)

Mit zwei Whiskey-Cola-Dosen in der Hosentasche wollte ein Ladendieb am Montag gegen 21 Uhr aus einem Geschäft an der Glatzer Straße verschwinden. Mehrere Zeugen meldeten einem Verkäufer den ungewohnt dick mit einer Bomberjacke angezogenen Mann. Als er sich mit zwei Tüten Chips an der Kasse anstellte, sprach ihn der Verkäufer an. Sofort versuchte er zu fliehen. Als ihn der Mitarbeiter festhalten wollte, holte der junge Mann zum Faustschlag aus, traf jedoch nicht. Beide fielen im Kassenbereich auf den Boden. Dort hielt ihn der Verkäufer fest, während der Erwischte den Verkäufer fortwährend beleidigte und beschimpfte. Der erwischte Ladendieb musste mit Fußverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Es handelte sich um einen 17-jährigen Lüdenscheider, der im Laufe der Nacht von Angehörigen im Krankenhaus abgeholt wurde. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen eines räuberischen Diebstahls.

