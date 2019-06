Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Golfkarren-Akku brennt

Nachrodt (ots)

Weil ein Golfkarren-Akku brannte, hat sich am Montagabend ein Senior an der Danziger Straße verletzt. Er hatte den Akku in seinem Arbeitszimmer zum Aufladen an eine Steckdose angeschlossen. Nach kurzer Zeit bemerkte er Rauch. Er schob den brennenden Akku raus auf die Straße. Dabei verletzte er sich durch zu Boden fallende Plastikteile an den Füßen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell