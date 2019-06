Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 23.06.2019

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee (Immer): Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugenaufruf

Am 21.06.2019, zwischen 07.30 Uhr und 09.10 Uhr, brachen unbek. Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Stüher Straße in Ganderkesee (OT: Immer) auf. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurden Elektronikartikel und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

In diesem Zusammenhang wurden von einem Nachbarn zwei dunkel gekleidete Personen auf dem Grundstück gesehen. Beide Personen flüchteten in einem hellen PKW-Kombi vom Tatort. Der Kombi wurde von einem dritten Täter gefahren.

Zeugen, die Angaben zu den Personen oder einem hellen PKW-Kombi machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen (Tel.: 04431-941-115) zu melden.

Delmenhorst: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22.06.2019, um 14.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann (aus Delmenhorst) mit seinem PKW-Anhänger Gespann die Syker Straße in Delmenhorst in Richtung stadteinwärts und mussten verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 49-jährige PKW-Fahrerin (aus Oyten) fuhr von hinten auf das vor ihr stehende Gespann auf. Dabei zog sich der 33-jährige Fahrer des Gespannes leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Da der Fahrer des Gespannes nicht im Besitz der in diesem Fall erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse BE ist, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch



Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell