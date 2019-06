Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Montag, 24.06.2019, wurde ein Einbruch in ein Haus an der o.g. Anschrift während der Abwesenheit des Eigentümers festgestellt. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

An der Worthstraße scheiterten die unbekannten Einbrecher an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Sie beschädigten lediglich im Tatzeitraum 23.06. /24.06.2019 die Tür. Sie gelangten nicht ins Gebäudeinnere.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen (9099-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell