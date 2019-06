Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Gaststätte

Hemer (ots)

Am gestrigen Montag, in der Zeit von 00:30 Uhr - 07:30 Uhr, brachen unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte am Höcklingser Weg ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Schankräume. Hier hebelten sie gewaltsam zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Auf dem Hammer kamen Einbrecher am gestrigen 24.06.2019 in der Zeit von 17:45 Uhr - 21:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus und brachen im 6. Obergeschoss eine Wohnung auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse und stahlen eine Videokamera, einen Laptop und zwei Spielekonsolen mit Zubehör.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich des Höcklingser Weges und Auf dem Hammer nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

An der Urbecker Straße (Schotterparkplatz hinter Mc Donalds) wurde an einem weißen VW Crafter innerhalb der letzten Woche die Seitenscheibe eingeschlagen. Über Art und Umfang des Diebesguten könne noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell