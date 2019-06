Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Portemonnaie geraubt...

Koblenz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde einem 46-jährigen Mann von einem unbekannten Täter das Portemonnaie geraubt. Zuvor war der 46-Jährige in einer Gaststätte in der Koblenzer Altstadt und un-terhielt sich dort noch mit dem Täter. Zusammen gingen sie in Richtung Moselufer. Plötzlich und total überraschend zog der Täter den Mann ins Gebüsch, schlug mehrmals auf ihn ein und raubte die Geldbörse. Anschließend flüchtete er in Richtung Mosel. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0

