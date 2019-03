Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Angeblicher Mitarbeiter eines Telefonanbieters

Neustadt/Weinstraße - (ots)

Erst am Freitag teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass bereits am Dienstagnachmittag, den 12.03.2019, ein angeblicher Vodafone-Mitarbeiter in Diedesfeld in der Straße Im Paradies unterwegs war. Er klingelte bei der Anwohnerin unter dem Vorwand, er müsse ins Haus um an der Hardware des Telefon- und Kabelanschlusses etwas auszutauschen. Da der Mitteilerin die Person suspekt vorkam, wurde er nicht ins Haus gelassen. Die späten Recherchen beim Telefonanbieter durch die Polizei ergaben, dass offiziell keine Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt unterwegs waren. Die Polizei weist darauf hin, dass sich Betroffene von den möglichen Mitarbeitern ihren Dienstausweis und ihren Personalausweis zeigen lassen sollten. Bestehen zudem Zweifel an der Person oder Situation, so ist die Polizei Neustadt rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06321/ 854-0 erreichbar.

