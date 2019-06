Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ruhestörer in Gewahrsam genommen

Geldbörse gestohlen

Plettenberg (ots)

Erst nahm die Polizei am Montag das Lautsprecherkabel eines Ruhestörers mit, dann den Ruhestörer selbst. Im Laufe der Nacht musste die Polizei mehrfach an der Tür eines 33-jährigen Mannes klingeln, um ihn zur Ruhe zu ermahnen. Beim ersten Einsatz um 22.50 Uhr hatten ihn die Beamten offenbar knapp verpasst. Die Wohnung war dunkel und still. Eine Stunde später lief erneut Musik auf voller Lautstärke. Als die Polizei zum zweiten Male eintraf, dröhnte die Musik aus dem offenen Fenster nach draußen. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen öffnete der Wohnungsinhaber. Weil er kein Einsehen zeigte, demontierte die Polizei zwei Kabel der Musikanlage, stellte sie sicher und kündigte an, den Ruhestörer beim nächsten Mal selbst mitzunehmen. Das war dann einige Minuten später beim nächsten Besuch der Polizei die letzte Option: Um 1.20 Uhr heute Morgen öffnete der Mann erst, nachdem die Polizei androhte, die Tür gewaltsam zu öffnen. Gegen seine Ingewahrsamnahme sperrte er sich massiv. Er wurde schließlich in Handfesseln zur Wache gebracht. Unterwegs beschimpfte und beleidigte er in einem fort die Polizeibeamten. Die schrieben Anzeigen wegen: Ruhestörung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und sexuellen Beleidigungen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 33-Jährige.

Einer Kundin eines Discounters an der Breddestraße wurde am Samstag die Geldbörse gestohlen. Die 44-Jährige hatte ihr Portemonnaie kurz nach 15 Uhr beim Einkaufen in einen Beutel gesteckt und diesen an ihren Einkaufswagen gehängt. An der Kasse fiel ihr auf, dass die Geldbörse weg war.

Hinweise nimmt die Wache in Plettenberg entgegen (9199-0).

