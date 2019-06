Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand im Wald

Meinerzhagen (ots)

In der Ortslage Vorderhagen wurde Samstag, 10 Uhr, eine Rauchentwicklung in einem dortigen Waldgebiet gemeldet. Die Feuerwehr löschte drei Brände an unterschiedlichen Stellen. Es entstand vermutlich vierstelliger Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Unbekannte sind Ende vergangener Woche in eine Postfiliale an der Ihnestraße eingedrungen. Sie schlugen eine Scheibe an der Rückseite ein und kletterten in das Gebäude. Dort öffneten sie mehrere Pakete. Die Tat wurde zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen begangen.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

