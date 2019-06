Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Schulwerkstatt

Kierspe (ots)

An der Otto-Ruhe-Straße kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Einbruch. Unbekannte Täter versuchten die Tür sowie ein Fenster zur Schulwerkstatt der Gesamtschule aufzubrechen. Dabei entstanden etwa 2.500 Euro Schaden. Die Täter gelangten offenbar nicht hinein und machten keine Beute. Hinweise nimmt die Wache in Meinerzhagen entgegen.

