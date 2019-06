Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Süßigkeitendiebe und "Pfeffersprayer" gesucht

Iserlohn (ots)

Diebstahl aus einer Garage im Waldwinkel. Dort verschwanden zwischen dem 20. und 23. Juni Schokoladen im Wert von etwa 200 Euro. Der Geschädigte und Besitzer der Garage, ein 90-jähriger Senior, kauft diese nach eigenen Angaben stets im Angebot und verschickt sie an Hilfsbedürftige nach Bulgarien. Es blieben nur leere Pappkartons zurück. Wie der oder die Täter hinein gelangten, ist unbekannt. An der Garage war kein Sachschaden feststellbar.

Samstag, 2.20 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter eine Gaststätte am Mühlentor. Er ging auf eine Gruppe mit mehreren Personen zu und sprühte ihnen Pfefferspray in die Gesichter. Anschließend flüchtete er in einem Taxi unerkannt vom Tatort. Er hinterließ vier leicht verletzte Personen. Beschreibung des Täters: männlich, 20-25 Jahre, 180-185 cm, muskulös, Glatze, gestutzter Vollbart, blaues Shirt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hintergrund könnten vorangegangene Streitigkeiten gewesen sein.

Eine Pizzeria an der Friedrichstraße wurde Sonntag, gegen 21.30 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Der Lieferfahrer parkte seinen roten Renault direkt vor dem Geschäft, um eine Lieferung abzuholen. Für fünf Minuten ließ er den Wagen mit steckendem Schlüssel vor der Tür stehen. Als er zurückkehrte, war der Clio mit dem Kennzeichen MK-CQ940 verschwunden.

Statt etwas zu stehlen hat ein Unbekannter am Wochenende eine Tasche in einem Pkw hinterlassen. Der Wagen stand seit Samstag gegen 13 Uhr in der Einfahrt eines Hauses am Schnadeweg. Als der Fahrer am Sonntag gegen 11 Uhr zu dem Wagen kam, hatte ein Unbekannter das ganze Fahrzeug durchwühlt. Im Wagen stand eine grüne Tasche mit diversen Gegenständen samt Kaufquittung. Die Polizei stellte die Tasche sicher.

Auf der Alm öffneten Unbekannte am Samstagabend mehrere Garagentore. Aus einer Garage wurde ein Motorradhelm gestohlen.

Auch an der Weststraße wurde in der Nacht zum Sonntag ein blauer Audi A 4 durchwühlt. Ein Unbekannter nahm den im Pkw liegenden Fahrzeugschein an sich. In der Altstadt, Höhe Hausnr. 34, entdeckte ein Pkw-Fahrer einen Fremden in seinem Wagen. Als der Unbekannte den Zeugen bemerkte, flüchtete er in Richtung "An der Schlacht". Dort verlor der Verfolger den Unbekannten aus den Augen. Aus dem Wagen fehlen eine Flasche Parfüm und zwei Silberringe.

Ein betrunkener 35-jähriger Iserlohner versuchte am Sonntagmorgen in der Viktoriastraße, ein Kleinkraftrad zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete den Mann, stellte ihn zur Rede und rief die Polizei. Die nahm den Iserlohner zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache. Der Dieb hat keinen Führerschein, war aber offenbar betrunken.

Seit eines früheren Diebstahls überwacht ein Ehepaar an der Unterdorfstraße seinen Balkon mit einer Überwachungskamera. Auf dem Balkon steht ein gefüllter Kühlschrank. In der vergangenen Nacht um 0.29 Uhr schlug die Kamera Alarm und zeichnete eine Person auf, die zweimal über das Geländer des Balkons griff, den Kühlschrank öffnete und etwas herausnahm. Die Beute: Eine Flasche Mineralwasser und ein Bier. Die Polizei sicherte das Video.

Schnapsdiebe schlugen am Wochenende Auf der Emst zu: Sie zertrümmerten zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag die Fensterscheibe einer Gartenhütte und eigneten sich drei Flaschen Schnaps an.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

