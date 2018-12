POL-REK: 181204-3: Verkehrsunfall mit Kleinschulbus - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Im Bus war kein Fahrgast. Die 55-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt.

Um 06:35 Uhr fuhr die 55-Jährige am Dienstag (04. Dezember) mit dem Bus auf der Friesheimer Straße in Richtung Erp. Dort kam sie aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei dort abgestellte Autos. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Polizei informierte die Halter. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme bis 08:50 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab. Der Bus wurde abgeschleppt. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell