POL-REK: 181204-1: Festnahme bei Verkehrskontrolle- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizisten haben am Montag (03. Dezember) ein Auto auf der Frechener Straße kontrolliert. Gegen den Mann lagen mehrere Haftbefehle und Aufenthaltsermittlungen vor.

Die Beamten hielten das Auto um 20:10 Uhr auf der Frechener Straße an. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 39-jährigen Mann aus Bonn, der derzeit in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Bei der Kontrolle gab er zunächst die Personalien eines Familienmitgliedes an. Das Auto ist derzeit nicht zugelassen. Bei der weiteren Überprüfung fanden die Polizisten seinen Ausweis und stellten fest, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren ist. Zudem liegen gegen ihn zwei Untersuchungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Bonn und weitere 13 Aufenthaltsermittlungen diverser Staatsanwaltschaften vor. Die Beamten nahmen den 39-Jährigen fest. Im Laufe des heutigen Tages wird er einem Richter übergeben, der die Haft verkünden wird. (wp)

