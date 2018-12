POL-REK: 181203-4: Ladendieb stahl auch eine Handtasche- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Zeuge (28) hat am Samstag (01. Dezember) um 09:00 Uhr bemerkt, wie sich ein Ladendieb eine Flasche Wodka einsteckte. Er verständigte die Polizei, die aufgrund eines vorangegangenen Diebstahls bereits nach dem Mann suchte.

Der 47-jährige Mann steckte in einem Lebensmittelmarkt auf der Zeppelinstraße eine Flasche Wodka ein. Der Zeuge beobachtete ihn dabei und verständigte die Polizei. Die Beamten fahndeten zeitgleich nach einem Handtaschendieb, der in einem unbemerkten Moment ein Geschäft auf der Südweststraße durch einen Nebeneingang betrat. Dort nahm er die Handtasche einer 72-jährigen Frau an sich, die sich kurzzeitig in einem Nebenraum aufhielt. Die 72-Jährige sah, wie der Dieb gegen 08:40 Uhr mit ihrer Handtasche flüchtete. Sie verständigte die Polizei und konnte den Dieb gut beschreiben. Während der Fahndung fanden die Beamten die weggeworfene Tasche, die sie der Frau zurückgaben.

Als man die Beamten anschließend zu dem Einsatz im Lebensmittelmarkt rief, stellten sie fest, dass die Beschreibung des flüchtigen Handtaschendiebes auf den angetroffenen Ladendieb zutraf. Sie nahmen den Mann fest und mit zu einer Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an. (wp)

