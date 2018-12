POL-REK: 181204-2: Einbrecher blieben erfolglos - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (04. Dezember) haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Handygeschäft in der Kölnstraße einzudringen.

Eine Zeugin (26) sah gegen 01:00 Uhr, wie zwei maskierte Personen versuchten, in das Geschäft zu gelangen. Als sie auf die Zeugin aufmerksam wurden, flüchteten sie ohne Beute über die Kölnstraße in Richtung Comesstraße. Laut Angaben der 26-Jährigen handelte es sich um zwei schlanke, dunkel gekleidete Männer mit Kapuze. Der kleinere der beiden Männer war zirka 170 Zentimeter groß. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

