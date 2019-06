Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeuge stellt Einbrecher

Hemer (ots)

An der Breddestraße waren Freitag, 19 Uhr, Einbrecher aktiv. Eine Zeugin bekam mit, wie zwei Männer versuchten die Eingangstür zu knacken. Sie sprach die Verdächtigen an, die darauf die Flucht ergriffen. Ein Bewohner des Hauses verfolgte die Männer. Ihm gelang es einen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. An der Tür entstand leichter Sachschaden. Beute machten die Männer keine. Der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Iserlohner, wurde festgenommen. Der noch Flüchtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, 22-26 Jahre, circa 170 cm, normale Figur, lange dunkle Jeans, braunes T-Shirt, dunkle Haare. Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen.

In der Nacht zum Freitag wurden an zwei Tankstellen Automaten aufgebrochen. An der Europastraße hebelte ein Dieb die Geldkassetten von Staubsauger-Automaten auf und nahmen die Münzen an sich. Am Geldbehälter eines SB-Waschautomaten scheiterten sie. Auch an der Märkischen Straße machte sich ein Dieb über die Münzbehälter mehrerer SB-Waschboxen her. Die Überwachungsaufnahme einer Kamera zeigt eine dunkle Gestalt, die mit einer Art Brecheisen in der Hand um 3.13 Uhr über das Gelände lief. Die vermutlich männliche Person ist ca. 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur, trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe sowie eine Art Schal. Die Polizei wertet weitere Aufnahmen aus.

Am Montagmorgen zwischen 0 und 7.30 Uhr sind Einbrecher in ein Restaurant am Höcklingser Weg eingedrungen. Sie hebelten mehrere Geldspielautomaten auf und flüchteten mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen (9099-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell