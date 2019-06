Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägereien auf der Kirmes

Halver (ots)

Es gab einige Blessuren am Rande der Kirmes. Die Polizei musste am Rande der Halveraner Kirmes mehrmals eingreifen.

Ein 19-jähriger Schalksmühler war besonders beratungsresistent und landete in der Nacht im Gewahrsam. Das erste Mal ging es im Bereich des Kulturbahnhofs um eine Schlägerei. Der 19-Jährige war angetrunken und sehr aufgebracht, sein Gegner und deren Begleiter jedoch verschwunden. Die Polizei erteilte Platzverweis für das gesamte Kirmesgelände. Eine Viertelstunde später lief er aber immer noch auf dem Gelände herum. Deshalb setzte ihn die Polizei ins Gewahrsam. Dort beruhigte er sich. Seine Freundin holte ihn ab. Einer seiner Kontrahenten fiel um 21.37 Uhr bei einer anderen Schlägerei auf dem Gelände der Feuerwehr mit insgesamt neun Beteiligten erneut auf. Die Polizei übergab zwei beteiligte Minderjährige im Laufe der Nacht an ihre Erziehungsberechtigten und schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung gegen zwei 18-jährige Halveraner.

Auch Sonntag, gegen 5.30 Uhr, kam es zu einer Schlägerei. Polizeibeamte bekamen mit, wie ein 24-jähriger Mann aus Rheine auf einen 31-jährigen Halveraner einschlug. Hintergrund sollen Streitigkeiten gewesen sein, weil der 24-Jährige zuvor Frauen belästigt haben soll, indem er ihnen an den Po fasste. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Bereits gegen 1.16 Uhr waren drei Männer auf der Frankfurter Straße aneinander geraten. Sie schlugen sich nach zunächst verbalem Streit gegenseitig mit den Fäusten. Hier war eine Strafanzeige wegen Körperverletzung die Folge. Sie richtet sich gegen die drei Streithähne aus Drolshagen (21 und 25) sowie Halver (37).

Großzügig bestellte ein Mann in der Nacht zum Sonntag mehrere Runden Bier und bezahlte dann mit Falschgeld. Vier falsche 50er landeten so in der Kasse eines Bierwagens. Die Mitarbeiterin bemerkte den Betrug zwar. Doch der Mann tauchte in der Menschenmenge unter und verschwand.

Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen (9199-0).

