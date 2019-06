Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinder ziehen sich schwere Verbrennungen zu

Menden (ots)

Zwei zehn und elf Jahre alte Jungen haben sich am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz An der Beile/Eisenbergstraße schwere Verbrennungen zugezogen. Sie spielten mit einer brennbaren Flüssigkeit und Feuerzeug und setzten sich dabei selbst in Brand. Zeugen hörten um 16.10 Uhr die Schreie der Jungen. Die Flammen waren bereits erloschen, als sie die beiden Jungen entdeckten. Ihre Hosen waren fast komplett verbrannt. Die Zeugen trugen die Kinder zum nächsten Wohnhaus. Dort konnten die Zeugen sie in einem Badezimmer mit kaltem Wasser abduschen. Die Feuerwehr löschte das glimmende Holzpodest einer Rutsche.

