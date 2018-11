POL-KA: (KA) Bruchsal - LKW-Fahrer übersieht Pkw

Bruchsal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall der sich am Freitagmorgen auf der B35 ereignet hat, wurde eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer wollte von einem Betriebsgelände auf die B35 in Fahrtrichtung Bruchsal einbiegen. Irrtümlicherweise nahm der Fahrer an, der herannahende Pkw würde auf das Betriebsgelände abbiegen und fuhr los. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin. Durch den Unfall wurde diese leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste aufgrund der Unfallschäden abgeschleppt werden.

