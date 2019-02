Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Stadtgebiet

Zwei BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld

Gleich zwei BMW der 1er-Serie brachen Diebe in der Nacht zum Mittwoch auf und stahlen die Sportlenkräder. In beiden Fällen schlugen sie die hinteren Fenster der Beifahrerseite ein und gelangten so in die Fahrzeuge. Ein Auto war vor einem Wohnhaus auf der Kreuzstraße geparkt. Im zweiten Fall stand das Auto auf einer Fläche neben einem Wohnhaus an der Alexander-Flemming-Straße. Hier beobachtete ein Zeuge gegen 03.00 Uhr eine männliche Person, die in einen dunklen PKW mit Bochumer Kennzeichen einstieg und davon fuhr. Bei dem PKW handelte es sich vermutlich um einen SUV. Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder den Diebstählen aus den beiden Autos machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

