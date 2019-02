Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Grenzweg

BMW ausgeschlachtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten bislang unbekannte Täter in einen BMW und schlachteten diesen anschließend aus. Der 5er BMW war in der Nacht zum Mittwoch vor einer Garage am Grenzweg geparkt. Als der Besizter am Morgen, gegen 07.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass das Licht eingeschaltet und die Fahrertür geöffnet war. Später stellte er dann den Diebstahl des Lenkrades, des Navigationsgerätes sowie seiner Mittelkonsole fest. Personen, die Angaben in Zusammenhang mit dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

