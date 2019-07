Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Vier gezielte Geschwindigkeitskontrollen am Sonntag

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Gestern (07.07.) haben die Beamten des Verkehrsdienstes gezielte Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen eines Sondereinsatzes im Kreisgebiet durchgeführt.

An den Örtlichkeiten Leichlingen-Kuhle/ Höhscheid, Leichlingen-Herscheid, Wermelskirchen-Altenhof und Kürten-Busch wurden Kontrollstellen eingerichtet.

In Herscheid wurde kein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt, obwohl diese Beschwerdestelle aus der Bevölkerung gemeldet wurde. Hier hielten die Beamten lediglich einen Rollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis an, da sein 25er Roller mit 43 km/h zu schnell fuhr.

Insgesamt mussten 39 Verwarnungsgelder genommen werden, worunter sich lediglich sieben Motorräder befanden. Hierbei fiel ein Autofahrer auf, bei dem die Betriebserlaubnis erloschen war.

Außerdem waren 11 Autofahrer und drei Motorräder so schnell unterwegs, dass Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben wurden. In zwei Fällen droht ein Fahrverbot für Autofahrer und in einem Fall für einen Motorradfahrer. Dieser wurde in Kuhle bei erlaubten 50 km/h mit vorwerfbaren 93 km/h gemessen. (hl)

