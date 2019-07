Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schweizer Fahrerlaubnis und Alkoholeinfluss

Erlenbach bei Dahan (ots)

Während einer Verkehrskontrolle der Polizei Dahn am 30.06.2019 um 13 Uhr in Erlenbach bei Dahn, wurde bei einem PKW-Fahrer Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Der Verkehrsteilnehmer händigte dem Streifenteam eine Schweizer Fahrerlaubnis aus. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass er bereits seit mehreren Jahren in Deutschland ordnungsbehördlich ge-meldet ist. Eine Schweizer Fahrerlaubnis gilt in Deutschland nur 6 Monate, danach verliert sie ihre Gültig-keit. Somit kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf den Fahrer hinzu.

