Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsteilnehmer fährt LKW ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis.

Dahn (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 29.01.2019 um 11 Uhr in Dahn am Haus des Gastes, wurde bei einem LKW-Fahrer (7,49 Tonnen) festgestellt, dass er lediglich einen Führerschein zum Führen von Fahr-zeugen der Klasse B berechtigt ist. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

