Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Geparktes Auto brannte

Neumünster (ots)

190619-1-pdnms Geparktes Auto brannte

Neumünster. Feuerwehr und Polizei wurden Dienstag (18.06.19, 23.15 Uhr) wegen eines brennenden Pkw in die Memellandstraße gerufen. Dort brannte der auf der Auffahrt eines Einfamilienhauses geparkte Mercedes komplett aus. Ein nebenstehender Dodge Ram wurde durch die Hitzeentwicklung ebenso in Mitleidenschaft gezogen wie die Hausfassade. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer Brandlegung aus. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Kripo bittet um sachdienliche Hinweise und fragt, wer zur tatrelevanten Zeit in der Memellandstraße verdächtige Beobachtungen machte. Hinweise bitte unter Telefon 9450.

Sönke Hinrichs

