Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Küchenbrand im Mehrfamilienhaus

Neumünster (ots)

190618-2-pdnms Küchenbrand im Mehrfamilienhaus

Neumünster. Feuerwehr und Polizei rückten heute (18.06.19, 13 Uhr) wegen eines Küchenbrandes in den Mühlenhof aus. Im ersten Obergeschoss hatte es gebrannt. Die Mieterin (39) gab an, dass sie Kaffee kochen wollte. Als sie in die Küche zurückkehrte, brannte es auf dem Herd. Die Küche ist stark verrußt und zurzeit nicht nutzbar. Die 39-Jährige, ihr neunjähriger Sohn, sowie zwei Nachbarinnen (33, 46) zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu. Der eingesetzte Notarzt hielt stationäre Behandlungen nicht für erforderlich. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Bewohner des Hauses hatten sich vor Erscheinen der Einsatzkräfte ins Freie begeben, konnten aber die Wohnungen schon wieder beziehen.

Sönke Hinrichs

