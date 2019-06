Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Rendsburg (ots)

190617-5-pdnms Zeugen nach Unfall gesucht

Rendsburg. Die Polizei in Rendsburg sucht Zeugen nach einem Unfall, der sich heute (17.06.19, 10.45 Uhr) an der Ecke Gartenstraße / Eiderstraße ereignete. Verletzt wurde niemand. Die Angaben der Unfallbeteiligten weichen jedoch voneinander ab. So hatte die Fahrerin (66) eines Honda die Gartenstraße in Richtung Kanal befahren, als die Fahrerin (59) eines Land Rover aus der Eiderstraße nach links in die Gartenstraße (Richtung Berliner Straße) abbiegen wollte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. An der Stelle gilt Rechts vor Links. Unfallzeugen wenden sich bitte unter Telefon 04331 / 208-450 an die Polizei. Sönke Hinrichs

