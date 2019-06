Polizeidirektion Neumünster

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK. Verletzt wurde heute (17.06.19) niemand bei einem Überfall auf die Classic-Tankstelle in Osterrönfeld, Bahnhofstraße. Kurz nach 6 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Drohung mit einer Schusswaffe Bargeld. Die allein anwesende Angestellte (47) übergab einen kleinen Bargeldbetrag. Der Räuber (Anfang 20, blond, schwarze Jacke, Kapuze, darunter Basecap, akzentfreies Deutsch) stieg in einen blauen VW Passat. Darin wartete der Fahrer. Er trug eine graue Jeans und einen rötlichen Pullover. Die beiden Männer flüchteten Richtung Bokelholm. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise und fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit im Bereich der Classic-Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter Rufnummer 04331 / 208-450.

