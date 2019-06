POL-NMS: Neumünster - Zeugen nach Kokainfund gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Bereits am 15.05.19 (20.30 Uhr) fanden Spaziergänger im Uferbereich der Schwale Höhe Kiefernweg ein offensichtlich dort deponiertes Päckchen. Die Finder wandten sich unverzüglich an die Polizei. Ein Test ergab, dass es sich um rund ein Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 70.000 Euro handelt. Die bisherigen Ermittlungen brachten keine heiße Spur. Die Kripo Neumünster bittet um sachdienliche Hinweise. Sie fragt: Wer hat am 15. Mai 2019 in dem genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? In dem Zusammenhang wird der Fahrer eines Motorrollers gesucht, der am Tag des Fundes den Sandweg befuhr. Er trug einen silberfarbenen Helm. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04321 / 945-0.

