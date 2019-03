Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lottogeschäft

Hamm-Uentrop (ots)

In eine Lotto-Annahmestelle an der Ostwennemarstraße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, 26. März, 21 Uhr, und Mittwoch, 27. März, 3.45 Uhr, ein. Die Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe und gelangten in den Verkaufsraum. Hier stahlen die Einbrecher Tabakwaren. Zudem hinterließen sie Sachschäden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

