Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach möglicher Brandstiftung gesucht - parkendes Auto beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (27. März) bemerkte eine 58-jährige Anwohnerin der Bachstraße den Brand eines Opels, der in Höhe des Hauses Nummer 32 zu Parken abgestellt war. Zuvor hatte sie gegen 01.30 Uhr einen lauten Knall von der Straße her wahrgenommen. Bei einem Blick aus dem Fenster erkannte sie, dass der hintere rechte Reifen eines silbernen Astras brannte. Geistesgegenwärtig gelang es der couragierten Frau, das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen. An dem Auto entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen.

