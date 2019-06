Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Graurheindorf: 27-Jähriger bedrohte Bekannten

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag (17.06.2019) eskalierte in Bonn-Graurheindorf ein Streit unter Bekannten. Ein 27-Jähriger bedrohte dabei einen 30-Jährigen mit zwei Messern.

Zur Tatzeit gegen 15:50 Uhr meldeten Zeugen der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei, dass ein schreiender, mit zwei Messern bewaffneter Mann im Innenhof eines Mehrparteienhauses an der Römerstraße stehe. Sofort alarmierten Beamten der Bonner City-Wache gelang es, den Mann in Tatortnähe zu stellen. Zuvor hatte der 27-Jährige einen 30-jährigen Bekannten verfolgt und bedroht. Dieser setzte sich mit einem Werkzeug zur Wehr und verletzte den 27-Jährigen im Gesicht. Nach ersten Ermittlungen liegt dem Geschehen ein Streit zwischen den beiden Beteiligten zu Grunde. Nach der Erstversorgung der Verletzungen des 27-Jährigen wurde von einem Notarzt die Unterbringung in einer Klinik verfügt. Der zu ersten Maßnahmen ins Polizeipräsidium gebrachte 30-Jährige wurde wieder entlassen. Die vom Kriminalkommissariat 36 geführten Ermittlungen zu dem Geschehen dauern weiter an.

