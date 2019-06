Polizei Bonn

POL-BN: Vermisster 18-Jähriger aus Bad Honnef-Aegidienberg ist tot

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Bonn (ots)

Der vermisste 18-Jährige aus Bad Honnef-Aegidienberg ist tot. Er wurde am Montagabend gegen 21.15 Uhr im Logebachtal aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 18-Jährige war in der Nacht zu Sonntag, 16.06.2019, gegen 01.30 Uhr, letztmalig an der Aegidienberger Straße / Höveler Straße gesehen worden. Er hatte sich, so der bisherige Ermittlungsstand, von Freunden verabschiedet, um nach Hause zu gehen. Dort kam er nicht an.

Nach Erstattung einer Vermisstenanzeige wurden durch die Bonner Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen unter anderem ein Spürhund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Außerdem wurde am Montagmittag durch die Veröffentlichung eines Fotos, die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 18-Jährigen gebeten. Vor Ort suchten neben Angehörigen, Freunden und Bekannten auch Anwohner nach dem Vermissten. Sie fanden ihn um 21.15 Uhr leblos im Logebachtal bei Aegidienberg. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Vermissten feststellen. Die Angehörigen werden durch einen Notfallseelsorger betreut. Die Todesursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell