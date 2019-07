Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen am 29.06.2019 in Rumbach

Rumbach (ots)

Am Samstag, dem 29.06.2019 gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 478 in Rumbach ein Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr die L478 aus Richtung Fischbach bei Dahn kommend in Fahrtrichtung Rumbach. Der von Nothweiler kommende PKW-Fahrer befuhr die Kreisstraße 46 und wollte an der Einmündung in Richtung Rumbach einbiegen. Er übersah die von links kommende vorfahrtsbe-rechtigte PKW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden drei Per-sonen verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. An einem Fahrzeug entstand Totalschaden.

