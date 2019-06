Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen, Ein Toter nach Absturz eines Fluggerätes auf dem Flugplatz Finthen

Sonntag, 16. Juni 2019, 11:30 Uhr

Gegen 11:30 Uhr kommt es zu einem tödlichen Absturz auf dem Finther Flugplatz. Bei einem Flug stürzt der 49-jährige Pilot mit seinem Kleinstfluggerät aus einer Höhe von ca. 50 Metern in ein Feld ab. Für den Mainzer kommt jede Hilfe zu spät. Er verstirbt noch an der Unfallstelle. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, der Johanniter Unfallhilfe und das Rote Kreuz Mainz mit einem Notarzt, können nur noch den Tod feststellen. Das Luftfahrtbundesamt ist über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Der Motorflugdrache wird sichergestellt. Angehörige sind informiert und werden durch Seelsorger betreut. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

