Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener Fahrradfahrer

Alzey (ots)

Am Samstag, den 15.06.2019 gegen 23.30 Uhr befuhr ein 37 jähriger Mann aus Alzey betrunken mit seinem Fahrrad die Weinheimer Landstraße in Alzey in Richtung Innenstadt. Aufgrund der Alkoholisierung stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht an der Stirn. Der Fahrradfahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle nach Alzey verbracht. Dabei leistete der Fahrradfahrer Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Er war mit den getroffenen Maßnahmen nicht einverstanden und wehrte sich dagegen. Der Radfahrer verbrachte zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in der Gewahrsamszelle bei der Polizei Alzey und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Kaiserstraße 32

55232 Alzey

TeL:06731-9110

pialzey@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell