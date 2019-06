Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Kettelerstraße, 4.6.19, 8.50 Uhr Gestürzte Radfahrerin

Herxheim (ots)

Am 4.6.19, gg. 8.50 Uhr, stürzte eine Radfahrerin beim Befahren der Kettelerstraße in Herxheim ohne Fremdeinwirkung. Sie verletzte sich am Kopf und wurde zur Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

