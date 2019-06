Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Verkehrsunfälle in Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Donnerstag, 13.06.2019, 07:10 Uhr

Ein 73-Jähriger befährt den Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Goethestraße. Ein 9-Jähriger steht auf dem Fußgängerweg und rennt plötzlich los, weil er auf der anderen Straßenseite einen Hund gesehen hat, diesem er hinterherlaufen wollte. Der 73-jährige Autofahrer kann nicht rechtzeitig ausweichen. Der Junge wird leicht verletzt. Das Fahrzeug wird leicht beschädigt.

Donnerstag, 13.06.2019, 09:50 Uhr

Ein 70-Jähriger befährt mit seinem Auto die Hattenbergstraße in Fahrtrichtung Bismarckplatz. Er wechselt auf die Linksabbiegerspur, um auf einen Parkplatz zu fahren und übersieht dabei einen hinter ihm fahrenden Bus. Der Busfahrer muss eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wird im Bus ein Kleinkind leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Donnerstag, 13.06.2019, 13:35 Uhr

Ein 59-Jähriger Autofahrer möchte vom Kaiser-Wilhelm-Ring nach links in die Boppstraße abbiegen. Aus Unachtsamkeit verwechselt er die grüne Ampel, die den Verkehr in Fahrtrichtung Hauptbahnhof regelt mit der roten Ampel für das Abbiegen in die Boppstraße und fährt los. Hierbei übersieht er eine Straßenbahn und kollidiert mit dieser. Sein Auto wird von der Straßenbahn einige Meter mitgeschleift und kommt auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Dabei werden mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Das Auto muss abgeschleppt werden. Hierfür war der Kaiser-Wilhelm-Ring für etwa fünf Minuten in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gesperrt. Es wird niemand verletzt.

