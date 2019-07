Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens nach gefährlicher Körperverletzung in Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmittag gegen 15:43 Uhr gerieten in der Blümelstalstraße ein 30-Jähriger und 76-Jähriger in einen verbalen Streit. Nach bisherigen Ermittlungen trat der 30- Jährige in Folge des Streites gegen das Auto des 76-Jährigen, indem dieser auch saß. Danach soll der 30-Jährige die Autotür geöffnet und auf den Oberkörper des 76-Jährigen eingestochen haben. Nach dem Angriff flüchtete der 30-Jährige, konnte aber durch die Polizei in unmittelbarer Nähe widerstandlos festgenommen werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 76-Jährige wurde zur Behandlung der nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Pirmasens verbracht. Im vorliegenden Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

