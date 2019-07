POL-PDPS: Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen

Polizeidirektion Pirmasens

In der Nacht zum 30.06.2019 wurden mindestens vier Fahrzeuge, die in der Ortslage abgestellt waren, von unbekannten Tätern durchsucht. Dabei wurden aus mindestens drei Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Tatorte waren die Hauptstraße (ein grauer Toyota Yaris), die Schulstraße (ein schwarzer Audi A5, ein schwarzer VW-Touran) und die Bauertstraße (ein grauer Renault Twingo). Eine entwendete Handtasche wurde wenige Meter weiter wieder weggeworfen, ebenso ein aus einem anderen Pkw entwendeter Fahrzeugschein. Lediglich aus einem in der Hauptstraße abgestellten Pkw tauchten die entwendeten Gegenstände (I-Pad und Laptop) nicht wieder auf. Sie befanden sich in einer Reisetasche, die auf dem Rücksitz stand. Die elektronischen Gegenstände wurden mitsamt Tasche entwendet. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Zum Schließzustand ihrer Fahrzeuge machten die Halter unterschiedliche Angaben. Aufbruchspuren wurden an keinem Fahrzeug festgestellt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Diebstahlsserie.

