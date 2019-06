Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Im NKD-Markt in der Hauptstraße in Zweibrücken kam es am 29.06.2019 zwischen 11.45 Uhr und 12.10 Uhr zu einem Vorfall, bei welchem einer 61-jährigen Frau aus Homburg die Geldbörse samt Inhalt aus der am Körper getragenen Umhängetasche entwendet wurde. Es entstand hierdurch ein Schaden von ca. 350 Euro für die Geschädigte. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 06332 / 976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

